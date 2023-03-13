Байден экстренно обратился к американцам после краха двух банков

Президент США Джо Байден во время выступления, которое было посвящено проблемам в американской банковской системе, заявил, что она остается в безопасности, а депозиты граждан будут им доступны при необходимости. Трансляцию мероприятия вел YouTube-канал Белого дома.

Экстренное обращение главы государства состоялось на фоне закрытия двух американских банков — Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank.

«Американцы могут быть уверены в том, что банковская система остается в безопасности», — сказал он.

По словам президента, банковские депозиты граждан США будут доступны им, когда они «понадобятся».

При этом Байден также подчеркнул, что руководство обанкротившихся американских банков будет уволено и привлечено к ответственности.

Ранее бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в публикации на Truth Social написал, что США вскоре столкнутся с новой, более масштабной Великой депрессией из-за недальновидной политики действующего американского президента Джо Байдена.