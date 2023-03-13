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Республика Калмыкия снова стала самым закредитованным регионом России

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Кирилл Брага/РИА Новости

Республика Калмыкия в очередной раз стала лидером по закредитованности населения среди всех регионов России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные собственного исследования.

Значительный уровень закредитованности наблюдается у следующих субъектов РФ: Калмыкия, Тува и Тюменская область. Калмыкия, занимает последнее место с существенным отрывом. Индикатор долговой нагрузки в этом регионе находится на уровне 108,8% (годом ранее было 103,5%), а у второго региона с конца, Республики Тыва, – 98,6%. Замыкающая последнюю тройку Тюменская область характеризуется соотношением годовой зарплаты и среднего долга на уровне 83,3%.

В публикации отметили, что первое место по объему задолженности на одного экономически активного гражданина у Ямало-Ненецкого автономного округа, где объем задолженности составил 675 тыс. рублей. Второе место у Ханты-Мансийский автономный округа с показателем в 639 тыс. рублей. Замыкает тройку Якутия (608 тыс. рублей).

По данным исследования, объем задолженности населения России перед банками за год вырос на 9%, до 27,6 трлн рублей. При этом в начале 2021 года задолженность по кредитам не превышала 20 трлн рублей.

В середине февраля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что объем выданных льготных ипотечных кредитов в Москве в январе составил 11,2 млрд руб., что на 17,8% больше относительно полученных займов в других регионах России.

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