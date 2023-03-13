Economic Times: банкротство американского SVB может затронуть более 60 стартапов из Индии

Банкротство американского Silicon Valley Bank (SVB) может затронуть как минимум 60 стартапов из Индии. Об этом пишет Economic Times, ссылаясь на источники.

«По меньшей мере 40 индийских стартапов имеют депозиты в SVB на сумму от 250 тыс. до 1 млн долларов, более 20 из них имеют депозиты на сумму более 1 млн долларов», — отметили в публикации.

Источники издания указали, что банкротство SVB отразится, в первую очередь, на выплатах зарплат сотрудникам стартапов.

Ранее в понедельник агентство ТАСС со ссылкой на сообщение Администрации президента США Джо Байдена сообщило, что виновные в ситуации с банкротством одного из крупнейших банков Штатов Silicon Valley Bank. Соответствующее сообщение было распространено в воскресенье.

До этого Минфин США в совместном заявлении с Федеральной резервной системой (ФРС) и Федеральной комиссией по страхованию вкладов США пообещал всем вкладчикам SVB доступ к вкладам с понедельника, 13 марта.

Ранее стало известно, что покупка обанкротившегося банка Silicon Valley Bank стала приоритетом для Минфина США и Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC).