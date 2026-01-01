ЦРУ не подтвердило данные об атаке на резиденцию Путина

Американские спецслужбы, в частности сотрудники служб национальной безопасности США, не подтверждают факт атаки Киева на резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Издание цитирует анонимный источник в администрации США, якобы осведомленный о разведданных, заявляя, что «Этот вывод подкрепляется оценкой ЦРУ, которое пришло к заключению об отсутствии попыток нападения на Путина».

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о террористической атаке, совершенной киевским режимом в ночь на 29 декабря с использованием 91 беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на резиденцию президента Путина, расположенную в Новгородской области. По его словам, все БПЛА были уничтожены силами ПВО, и пострадавших нет. Генерал-майор Александр Романенков из ВКС РФ, в свою очередь, подчеркнул, что атака была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Российское Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинских беспилотников, пытавшихся атаковать резиденцию президента.

Ранее в Венесуэле осудили атаку на резиденцию Путина.