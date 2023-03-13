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ФТС частично возобновляет публикацию статистики по внешней торговле России

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Виталий Аньков/РИА Новости

Федеральная таможенная служба (ФТС) частично возобновляет публикацию данных статистики внешней торговли, сообщается на сайте службы.

В агентстве напомнили, что публикация данных была приостановлена с весны 2022 года.

«ФТС России опубликовала стоимостные объемы экспорта и импорта Российской Федерации за 2022 год», — сообщает служба.

В сообщении говорится. что с этого момента стоимостные объемы импорта и экспорта по товарным группам будут публиковаться каждый месяц на 40-й день после отчетного периода нарастающим итогом и в разбивке по месяцам с обновлением данных предыдущих месяцев текущего года.

Ранее в ФТС рассказывали, что в 2022 году смартфоны без соблюдения таможенных правил ввозили в страну больше всего из Объединенных Арабских Эмиратов, Финляндии и Китая, в связи с чем были заведены три уголовных дела.

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