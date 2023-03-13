В МИД рассказали, к чему приведет стремление США напечатать больше долларов

США, стремясь спасти свою банковскую систему, напечатают еще больше ничем не обеспеченных долларов, это приведет к еще большим проблемам в мире. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Напечатают еще больше ничем не обеспеченных долларов, чем вызовут еще больше проблем в мире», — написала дипломат.

Таким образом она прокомментировала будущее выступление президента США Джо Байдена, посвященное поддержке стабильности банковской системы страны.

Ранее агентство Bloomberg писало, что доллар начнет резко ослабевать во второй половине 2023 года, и его снижение пойдет на пользу мировой экономике, так как поможет преодолеть рост инфляции. По мнению некоторых ведущих инвесторов, ралли по американской валюте в основном позади: доллар слабеет, поскольку основной цикл повышения процентных ставок Федеральной резервной системы США завершился.