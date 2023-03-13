Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Спрогнозирован дефолт в ряде стран

Аналитик Кочетков заявил, что страны Латинской Америки могут оказаться под угрозой дефолта

close
100%
Martin Mejia/AP

Ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил агентству «Прайм», что дефолт может обрушиться на ряд стран из-за возможного резкого повышения ставки Федрезерва США.

По анализу Кочеткова, опасение вызывает экономика Индии, а также десятков стран Африки и Латинской Америки. Проблема внешнего долга, номинированного в долларах США, указал эксперт, в размере и в необходимости обслуживания.

В практике госуправления финансами предусмотрены возможности рефинансирования прежних обязательств.

За последние 15 лет заимствования производились по достаточно низким ставкам. Но теперь из-за денежной политики ФРС США займы становятся значительно дороже.

Для рефинансирования долга многим странам придется занимать средства под еще более высокий процент. По оценке Кочеткова, для экономик со слабым торговым балансом это становится неподъемным. Он указал, что прежде всего это касается стран с двойным дефицитом бюджета и торговли.

Также рост курса доллара приводит к снижению цен на товары экспорта проблемных стран, подчеркнул экономист. По его словам, доходы этих государств страдают, а расходы увеличиваются. Кочетков сделал вывод, что единственным способом избавиться от долговых и валютных потрясений является жизнь по средствам и развитие собственной экономики.

Ранее экономист Нуриэль Рубини, который предсказал мировой кризис в 2008 году, заявил о том, что в 2023 году финансовые рынки ждет идеальный шторм в виде сочетания рецессии, долгового кризиса и неконтролируемой инфляции.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть