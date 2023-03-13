Спрогнозирован дефолт в ряде стран

Ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил агентству «Прайм», что дефолт может обрушиться на ряд стран из-за возможного резкого повышения ставки Федрезерва США.

По анализу Кочеткова, опасение вызывает экономика Индии, а также десятков стран Африки и Латинской Америки. Проблема внешнего долга, номинированного в долларах США, указал эксперт, в размере и в необходимости обслуживания.

В практике госуправления финансами предусмотрены возможности рефинансирования прежних обязательств.

За последние 15 лет заимствования производились по достаточно низким ставкам. Но теперь из-за денежной политики ФРС США займы становятся значительно дороже.

Для рефинансирования долга многим странам придется занимать средства под еще более высокий процент. По оценке Кочеткова, для экономик со слабым торговым балансом это становится неподъемным. Он указал, что прежде всего это касается стран с двойным дефицитом бюджета и торговли.

Также рост курса доллара приводит к снижению цен на товары экспорта проблемных стран, подчеркнул экономист. По его словам, доходы этих государств страдают, а расходы увеличиваются. Кочетков сделал вывод, что единственным способом избавиться от долговых и валютных потрясений является жизнь по средствам и развитие собственной экономики.

Ранее экономист Нуриэль Рубини, который предсказал мировой кризис в 2008 году, заявил о том, что в 2023 году финансовые рынки ждет идеальный шторм в виде сочетания рецессии, долгового кризиса и неконтролируемой инфляции.