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AP: Байден ограничит бурение нефтяных скважин на Аляске

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Elizabeth Frantz/Reuters

Американский президент Джо Байден намерен ограничить масштабный проект по бурению нефтяных скважин в штате Аляска. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник в американской администрации.

В материале издания указывается, что » Байден предотвратит или ограничит бурение нефти на 16 миллионах акров (6,5 млн гектаров) на Аляске и в Северном Ледовитом океане».

Для начала будет запрещено бурение на 3 миллионах акров (1,2 млн гектара) Северного Ледовитого океана. Таким образом действующая администрация президента закроет остальные федеральные воды от разведки нефти.

Во второй части программы администрация разработает новые правила ведения деятельности для более чем 13 миллионов акров (5,3 млн гектаров) на Национальном нефтяном резерве — Аляска. Отмечается, что это очень внушительная площадь.

При этом 11 марта сообщалось, что власти США поддержали «один из самых дорогих» проектов по бурению скважин на Аляске. Стоимость проекта оценивается в $8 млрд. По этому показателю разработка месторождений на Аляске станет одним из наиболее дорогостоящих сырьевых проектов США в данной сфере,

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