В Нью-Йорке власти закрыли Signature Bank из-за системных рисков

В штате Нью-Йорк власти закрыли Signature Bank из-за системных рисков, сообщает РИА Новости.

«Мы также объявляем о схожем исключении системного риска в отношении Signature Bank из Нью-Йорка, штат Нью-Йорк, который был закрыт сегодня властями штата», — указано в совместном заявлении главы ФРС США, минфина США и председателя Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC).

В этом же заявлении, посвященном банкротству калифорнийского банка Silicon Valley Bank (SVB), отмечается, что как и в случае калифорнийского банка, все вкладчики получат доступ к своим деньгам в понедельник, 13 марта.

Ранее стало известно, что покупка обанкротившегося банка Silicon Valley Bank стала приоритетом для минфина США и Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC).

По данным телеканала на основе источников из двух ведомств, правительство США спешно ищут возможности по защите активов клиентов SVB свыше 250 тысяч долларов — они не покрываются обычной гарантией федерального правительства.