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Глава Минфина Великобритании заявил о работе над минимизацией ущерба после краха SVB

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Министерство финансов Соединенного Королевства начало разрабатывать план по минимизации ущерба от последствий банкротства банка Silicon Valley Bank (SVB). Сообщение главы Минфина страны Джереми Ханта об этом пресс-служба британского правительства опубликовала на своем сайте.

«Правительство рассматривает данный вопрос как высокоприоритетный, а также активно работает над решением, позволяющим избежать или свести к минимуму ущерб некоторым из наших наиболее перспективных компаний в Великобритании», — сказал Хант.

Ранее 12 марта газета The Times написала, что министра финансов Британии Джереми Ханта призвали вмешаться в ситуацию в банковском секторе страны на фоне краха SVB.

Накануне владелец Twitter, генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск допустил возможность покупки обанкротившегося крупного инвестиционного SVB после краха кредитной организации.

На этой неделе агентство Bloomberg сообщило, что главный исполнительный директор обанкротившегося Silicon Valley Bank Грег Беккер продал акции на общую сумму $3,6 млн за несколько недель до фактического обесценивания кредитной организации.

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