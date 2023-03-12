Saudi Aramco получила рекордную прибыль среди биржевых компаний в 2022 году

Чистая прибыль крупнейшей в мире по добыче и запасам нефти компании Saudi Aramco по итогам 2022 года составила рекордные $161,1 млрд. Сообщение об этом пресс-служба саудовского предприятия опубликовала на своем сайте.

В 2021 году Saudi Aramco заработала $110 млрд. То есть в прошлом году компания нарастила выручку на 46,5%. Таких результатов удалось достичь за счет высоких цен на нефть и объемов продаж.

В среднем в 2022 году компания добывала 13,6 млн баррелей нефти в сутки (+10,6% относительно 2021 года). Объем добычи жидких углеводородов составил 11,5 млн б/с.

Накануне Белый дом одобрил проект разработки крупного месторождения нефти Уиллоу на Аляске компанией ConocoPhillips. Стоимость проекта оценили в $8 млрд. По этому показателю разработка месторождений на Аляске станет одним из наиболее дорогостоящих сырьевых проектов США в данной сфере.

Ранее на этой неделе агентство Bloomberg написало, что цена на нефть из России продолжит расти, так как покупателей из Азии становится все больше.