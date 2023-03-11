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Президент Болгарии заявил о готовности покупать дополнительные объемы газа у Азербайджана

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Depositphotos

София готова покупать дополнительные объемы азербайджанского газа, поскольку возможности страны для транспортировки топлива с каждым месяцем увеличиваются. Об этом заявил президент Болгарии Румен Радев на онлайн встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщила пресс-служба главы кавказской республики.

«Мы готовы транспортировать дополнительные объемы азербайджанского газа, объединив возможности и усилия газотранспортных операторов Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии. Теперь решение за вами», — сказал болгарский лидер.

Как напомнил Радев, 1 февраля началось строительство интерконнектора между Болгарией и Сербией. «Таким образом, возможности растут, можно сказать, каждый месяц», — отметил он.

В первой половине февраля газета «Коммерсантъ» написала, что в Болгарии начали строить газопровод в Сербию, с помощью которого хотят снизить зависимость от российского газа.

В тот же период болгарское издание Nova сообщило об обвинении в адрес экс-министра энергетики Болгарии Людмила Йоцова в причинении ущерба «Булгаргазу» из-за покупки российского газа через посредников и с наценкой.

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