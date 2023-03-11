Россия впервые вошла в топ-5 крупнейших торговых партнеров Индии. Такой вывод сделали в агентстве РИА Новости после анализа данных министерства торговли и промышленности страны.

По данным ведомства, товарооборот двух стран по итогам десяти месяцев финансового года, который начался в апреле 2022 года и закончится в марте 2023 года, достиг рекордных $39,8 млрд.

Москва вошла в число основных торговых партнеров Нью-Дели впервые с конца 1990-х годов, когда Индия начала вести такую статистику. В предыдущем финансовом году (с апреля 2021 по март 2022 года) Россия была на 25 позиции. До этого наилучший результат оказался в 1997-1998 финансовом году, когда наша страна занимала 16 позицию.

Среди других партнеров Индии — США с торговым оборотом в $108,4 млрд, Китай ($95,9 млрд), ОАЭ ($70,2 млрд) и Саудовская Аравия (44,3 $млрд).

На этой неделе японская газета Yomiuri написала, что наращивание товарооборота с Китаем, Индией и Турцией помогает российской экономике оставаться на плаву, несмотря на действие масштабных западных санкций.