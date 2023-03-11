Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия впервые вошла в топ-5 крупнейших торговых партнеров Индии

close
100%
Depositphotos

Россия впервые вошла в топ-5 крупнейших торговых партнеров Индии. Такой вывод сделали в агентстве РИА Новости после анализа данных министерства торговли и промышленности страны.

По данным ведомства, товарооборот двух стран по итогам десяти месяцев финансового года, который начался в апреле 2022 года и закончится в марте 2023 года, достиг рекордных $39,8 млрд.

Москва вошла в число основных торговых партнеров Нью-Дели впервые с конца 1990-х годов, когда Индия начала вести такую статистику. В предыдущем финансовом году (с апреля 2021 по март 2022 года) Россия была на 25 позиции. До этого наилучший результат оказался в 1997-1998 финансовом году, когда наша страна занимала 16 позицию.

Среди других партнеров Индии — США с торговым оборотом в $108,4 млрд, Китай ($95,9 млрд), ОАЭ ($70,2 млрд) и Саудовская Аравия (44,3 $млрд).

На этой неделе японская газета Yomiuri написала, что наращивание товарооборота с Китаем, Индией и Турцией помогает российской экономике оставаться на плаву, несмотря на действие масштабных западных санкций.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть