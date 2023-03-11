Росстат зафиксировал исторически низкий уровень бедности в России — 10,5%, или 15,3 млн человек живут с денежными доходами ниже границы бедности, сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, в 2021 году этот показатель был выше — за чертой бедности в России жили около 16 млн человек. По данным Росстата, снижение уровня бедности связано с реализацией адресной социальной помощи, ростом социальных выплат, а также зарплат, пенсий и других видов дохода.

Уровень «границы бедности» устанавливают на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума — который каждый год ежеквартально повышается по уровню инфляции. По итогам года он составил 13 545 рублей.

При этом в Росстате отметили, что в статистике пока не приводятся данные по ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областям.

Ранее стало известно, что в Нидерландах за чертой бедности могут оказаться около миллиона граждан в 2024 году.