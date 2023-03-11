Business Insider: танкер под флагом Греции дрейфовал у мест взрывов на «Северных потоках»

Танкер под флагом Греции находился у мест взрывов на газопроводах системы «Северный поток» (СП) почти за две недели до происшествия. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на аналитика Оливера Александера.

Судно Minerva Julie в начале сентября дрейфовало поблизости от СП и в течение недели пересекало участок над трубопроводами.

Журналисты задаются вопросом, был ли экипаж танкера свидетелем чего-либо важного.

В свою очередь, представитель корабля подтвердил, что судно находилось на этом участке в указанное время и ожидало новых заказов.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что новые разведданные США указывают на причастность проукраинской группировки к подрыву российских газопроводов системы «Северный поток».

Вместе с тем в начале февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал собственное расследование взрывов на «Северных потоках». По его словам, взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских военных.