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Американский сенатор: США могут полностью заменить российские нефть газ в Европе

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Global Look Press

Глава комитета по энергетике и природным ресурсам американского сената Джо Манчин на международной энергетической конференции CERA Week в Хьюстоне положительно ответил на вопрос РИА Новости о том, в состоянии ли Соединенные Штаты полностью заместить российскую нефть и газ на энергоносители американских компаний в Европе.

«Я думаю, да. Мы в состоянии», — ответил он.

Манчин добавил, что это бы не позволило России использовать энергоносители «как оружие», что станет «благословением для демократии и свобод людей».

Также он сказал, что предпочел бы полностью лишить российские энергоносители доступа к мировым рынкам, но посчитал правильным, чтобы каждая страна принимала по этому вопросу собственное решение.

Ранее помощник канцлера Германии Олафа Шольца по экономическим вопросам Йорг Кукис заявил, что решение отказаться от газа из России стало огромным стрессом для ФРГ.

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