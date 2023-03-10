Bloomberg: на Уолл-стрит опасаются нового банковского кризиса в США после краха Silicon Valley Bank

Финансисты с Уолл-стрит опасаются нового банковского кризиса в США после обрушения стоимости акций (-60%) Silicon Valley Bank (SVB), кредитовавшего технологические стартапы. На этом фоне ряд американских банков также столкнулись с падением собственных ценных бумаг, а экстренный сбор экономической помощи пострадавшему SVB привел к растущей панике среди биржевых трейдеров, сообщает агентство Bloomberg.

С финансовыми проблемами помимо SVB также столкнулась организация Silvergate Capital Corp. Стоимость ее акций значительно снизилась на фоне оттока вкладчиков и массового вывода денежных средств. Однако в дальнейшем схожая участь может постичь и ряд других малых и средних игроков на американском кредитном рынке, уточняется в статье.

«Один банк сворачивается, другой шатается, и Уолл-стрит спрашивает, кризис ли это. Проблема обоих некогда влиятельных калифорнийских кредиторов заключалась в необычайно непостоянной базе вкладчиков, которые быстро выводили денежные средства. Но ниже этого есть трещина, охватившая финансы: растущие процентные ставки оставили банки обремененными облигациями с низкой процентной ставкой, которые нельзя продать в спешке без потерь»), — говорится в материале.

В сложившейся ситуации растут риски для большинства американских банков. Если слишком много клиентов одновременно откроют свои депозиты, это может привести к порочному кругу. Этот сценарий может нанести «ужасный удар» по всему банковскому сектору США, полагает председатель финансовой консалтинговой фирмы Whalen Global Advisors Кристофер Уэйлен.

«Банк Силиконовой долины (Silicon Valley Bank — «Газета.Ru») — это только верхушка айсберга. Я не беспокоюсь о больших парнях, но многие мелкие парни получат ужасный удар. Многим из них придется в срочном порядке увеличивать капитал», — предостерег он.

10 марта газета Financial Times сообщила, что четыре крупнейших банка США потеряли более $52 млрд рыночной стоимости за один день на фоне финансовых трудностей, с которыми столкнулся американский Silicon Valley Bank (SVB). Организация занималась кредитованием технологических стартапов, однако отток вкладчиков спровоцировал резкое падение стоимости ее акций. В результате JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo были вынуждены распродавать собственные ценные бумаги.