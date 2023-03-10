Британия и Франция заключили «новую сделку» в сфере атомной энергетики

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что он и президент Франции заключили «новую сделку» в сфере атомной энергетики, передает The Guardian.

Сунак сообщил, что Великобритания и Франция сотрудничают, чтобы «помешать [президенту РФ Владимиру] Путину» «превратить в оружие» энергетическую безопасность двух стран.

«Он сказал, что они договорились о «новом амбициозном энергетическом партнерстве», включая новое соглашение о гражданском ядерном сотрудничестве, совместной работе над низкоуглеродной энергетикой», — пишет издание.

По словам Сунака, стороны договорились, что Франция изучит возможность создания новых энергетических интерконнекторов.

Кроме того, британский премьер пообещал выделить не менее €541 миллиона в течение трех лет, чтобы помочь Франции предотвратить иммиграцию людей на лодках с французских пляжей в направлении Великобритании.

На встрече Сунак и Макрон также договорились продолжать оказывать поддержку Украине и помочь Киеву начать контрнаступление.