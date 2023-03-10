ЦБ: объемы выдачи ипотеки в феврале 2023 года не вышли на пиковые значения конца 2022-го

По итогам февраля текущего года объемы выдачи ипотеки на российском внутреннем рынке не достигли пиковых показателей конца 2022-го. При этом требования к потенциальным заемщикам в последний месяц зимнего периода оставались умеренными, сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные Центробанка.

«В феврале динамика требований к населению также оставалась умеренной. В ипотечном сегменте объем выдач продолжал уступать пиковым уровням конца 2022 года», — пояснили в валютном регуляторе.

В то же время уровень активности в сегменте необеспеченных потребкредитов по итогам февраля 2023 года соответствовала уровням прошлых лет. В ближайшее время на внутреннем рынке РФ также возможно сохранение умеренных темпов роста розничного кредитования, заключили в ЦБ.

10 марта газета «Коммерсантъ» со ссылкой на на участников рынка сообщила, что спрос на программу льготной ипотеки для IT-сотрудников оказался в два раза ниже ожиданий Минцифры. Так, по итогам 2022 года было выдано лишь 5 тыс. подобного вида кредитов вместо планируемых 10 тыс.