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CNN: западные санкции не мешают сотрудничеству компаний китайского ОПК с Россией

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Tyrone Siu/Reuters

Санкции против РФ не мешают сотрудничеству китайских оборонно-промышленных компаний и российских организаций. Об этом сообщает CNN со ссылкой на документы таможни.

По данным телеканала, оборонная компания Poly Technologies в 2022 году отправила в Россию не менее десятка грузов, в которые входили среди прочего запчасти для вертолетов и радиооборудование.

Также сообщается, что партнерами являются «Китайская корпорация авиационной промышленности» (AVIC) и российская «Объединенная двигателестроительная корпорация», которая входит в «Ростех».

Автор публикации подчеркивает, что нет никаких доказательств, что грузы, поставляемые оборонными компаниями из Китая в Россию, использовались в ходе специальной военной операции.

Ранее «Коммерсантъ FM» писал, что Турция прекратила транзит санкционных товаров в Россию.

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