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РИА Новости сообщает об «осторожном оптимизме» в переговорах по продлению зерновой сделки

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Umit Bektas/Reuters

В переговорах по продлению зерновой сделки присутствует осторожный оптимизм. Об этом сообщил источник РИА Новости, знакомый с переговорами.

Собеседник агентства заявил, что переговоры по этому вопросу продолжаются в активном русле.

«Осторожный оптимизм. Пока все, что я могу сказать. Работа идет, причем активно», — сказал источник.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявлял, что украинские власти выполняют все условия, согласованные с Организацией Объединенных Наций (ООН), по зерновой сделке, поэтому настаивают на ее продлении на неограниченный срок.

До этого официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что консультации по зерновой сделке, действие которой истекает 18 марта, пройдут в Женеве 13 марта с участием представителей РФ и ООН. Захарова подчеркивала, что если Запад продолжат не выполнять часть договора, который касается экспорта российских зерна и удобрений, тогда прогноз по продлению сделки является «пессимистическим».

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