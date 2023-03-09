Bloomberg: ЕС не может найти и заморозить большую часть российских активов

Европейский союз до сих пор охотится и не может найти, чтобы заморозить, большую часть активов, принадлежащих подсанкионным лицам из России, пишет агентство Bloomberg.

В публикации отмечается, общая сумма замороженных активов составила около €21 млрд и за последние месяцы увеличилась лишь незначительно.

При этом, из официальной статистики Европейской комиссии следует, что в 2019 году объем прямых иностранных инвестиций России в ЕС оценивался в €136 млрд.

Также журналисты отметили неравномерность заморозки активов. Так, при миллиардных блокировках в Бельгии и Люксембурге, Греция объявила о заморозке активов на суму около €212 тыс., а Мальта - на €222 тыс., Финляндия — €187 млн.

Официальные лица ЕС беспокоятся, что так и не удалось разработать эффективного аппарата для обеспечения соблюдения санкционного режима. По их мнению, процесс значительно усложняет отсутствие своевременного обновления информации от правительств стран ЕС. Сложность также заключается в отказе распространять рестрикции на членов семей и партнеров санкционных лиц, которые потенциально могут помогать защищать или перераспределять активы.