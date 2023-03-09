FT: Косогов выкупит доли Фридмана и Авена в Альфа-банке за $2,3 млрд

Российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен продадут свои доли в Альфа-банке своему деловому партнеру Андрею Косогову за 178 млрд рублей ($2,34 млрд долларов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

Косогов подтвердил в беседе с изданием факт заключения сделки и отказался от дальнейших комментариев. Авен и Фридман не ответили на запросы сотрудников газеты.

По словам источника Financial Times, живущие в Лондоне предприниматели «хотят сделать все возможное, чтобы избавиться от своих российских активов, добиваясь снятия санкций», которые были введены против них после начала специальной военной операции России на Украине.

Ожидается, что передача активов будет завершена весной. При этом источники издания отметили, что для этого потребуется одобрение регуляторов нескольких стран, что может осложнить задачу. По данным Financial Times, холдинговая компания банковской группы «Альфа-банк» ABH Holdings S.A., через которую будет осуществлена сделка, зарегистрирована на Кипре.

Авену и Фридману принадлежат 12% и 33% акций банка, а его миноритарными акционерами являются «Юникредит» и Фонд исследования раковых заболеваний. ТАСС указывает, что в марте 2022 года из числа акционеров банка вышли Герман Хан и Алексей Кузьмичев. В то же время Косогов, который был одним из миноритарных акционеров, стал его крупнейшим бенефициаром с долей 41%.

В феврале прошлого года Фридман и Авен были включены в санкционные списки Евросоюза, после чего они вышли из совета директоров Альфа-банка.

В декабре 2022 года сообщалось, что Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью задержало в Лондоне гражданина России, которого подозревают в отмывании денег. Вместе с бизнесменом задержали его двоих сообщников. В рамках обыска у него дома нашли наличные. Также были изъяты несколько электронных устройств. Позже всех троих отпустили под залог. Согласно информации ТАСС, британские правоохранители могли задержать российского бизнесмена Михаила Фридмана из-за нарушения персональных санкций.

В то же время в пресс-службе Альфа-банка опровергли информацию о возможном задержании Фридмана, заявив, что он находится у себя дома и не имеет отношения к истории с задержанием в Лондоне.