Песков рассказал об отношении Кремля к перспективам зерновой сделки

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле заметили определенное продвижение по зерновой сделке, но и озадачились рядом вопросов, особенно к ее второй части. Об этом он рассказал журналистам.

«Много вопросов с конечными получателями, вопросов о том, куда все-таки идет большая часть зерна, и, конечно, вопросы второй части этих договоренностей», — пояснил представитель Кремля.

Он указал, что Россия намерена получить ответы на свои запросы.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что власти США поддерживают усилия генсека ООН Антониу Гутерриша по обеспечению поступления зерна с Украины и из РФ на рынки стран мира. Он также добавил, что Соединенные Штаты выступают за продление и расширение зерновой сделки.

По данным российского МИД, 262 тыс. тонн удобрений, которые Россия собиралась безвозмездно передать развивающимся странам, были задержаны в портах прибалтийских республик и Нидерландов, что в ведомстве назвали доказательством того, что заключенная при посредничестве Гутерриша «зерновая сделка» не работает.