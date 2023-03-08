Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Reuters: нидерландский сетевой оператор Gasunie списал долю в €508 млн в газопроводе Nord Stream

close
100%
Paul Langrock/Nord Stream 2

Руководство нидерландского оператора газовой сети Gasunie приняло решение списать собственную 9-процентную долю в газопроводе Nord Stream, который был сильно поврежден в сентябре 2022 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на соответствующее заявление европейской компании.

«В своем годовом отчете Gasunie сообщила, что доля, первоначально оцененная в 508 млн евро (535,43 млн долларов), теперь равна нулю, поскольку она «не предусматривает возобновления поставок газа по «Северному потоку» в обозримом будущем», — говорится в материале.

При этом в компании заявили, что собираются продолжить переговоры с другими акционерами газопровода по поводу стабилизации инфраструктурных повреждений подводного участка магистральной сети. Это необходимо для предотвращения ущерба окружающей среде, уточняется в статье.

25 февраля германское издание Welt am Sonntag со ссылкой на источники сообщило, что власти ФРГ намерены использовать трубы, оставшиеся неиспользованными при строительстве «Северного потока — 2» в сооружении трубопровода, который соединит терминал сжиженного природного газа (СПГ) в районе острова Рюген с общиной Лубмин в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. В настоящее время правительство страны обсуждает с компанией Nord Stream 2 покупку около 3 тыс. труб, которые не применяли.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть