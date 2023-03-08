Reuters: нидерландский сетевой оператор Gasunie списал долю в €508 млн в газопроводе Nord Stream

Руководство нидерландского оператора газовой сети Gasunie приняло решение списать собственную 9-процентную долю в газопроводе Nord Stream, который был сильно поврежден в сентябре 2022 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на соответствующее заявление европейской компании.

«В своем годовом отчете Gasunie сообщила, что доля, первоначально оцененная в 508 млн евро (535,43 млн долларов), теперь равна нулю, поскольку она «не предусматривает возобновления поставок газа по «Северному потоку» в обозримом будущем», — говорится в материале.

При этом в компании заявили, что собираются продолжить переговоры с другими акционерами газопровода по поводу стабилизации инфраструктурных повреждений подводного участка магистральной сети. Это необходимо для предотвращения ущерба окружающей среде, уточняется в статье.

25 февраля германское издание Welt am Sonntag со ссылкой на источники сообщило, что власти ФРГ намерены использовать трубы, оставшиеся неиспользованными при строительстве «Северного потока — 2» в сооружении трубопровода, который соединит терминал сжиженного природного газа (СПГ) в районе острова Рюген с общиной Лубмин в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. В настоящее время правительство страны обсуждает с компанией Nord Stream 2 покупку около 3 тыс. труб, которые не применяли.