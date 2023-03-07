Товарооборот России и Китая с января по февраль вырос на 25,9% до $33,68 млрд

Товарооборот РФ и Китая с января по февраль вырос в годовом исчислении на 25,9% и превысил $33,68 млрд. Об этом заявили в Главном таможенном управлении КНР, сообщает ТАСС.

Экспорт из Китая в Россию за два месяца увеличился на 19,8% и составил около $15,03 млрд.

Как уточняется, импорт российских товаров и услуг вырос на 31,3%, до примерно $18,65 млрд.

Также уточняется, что положительное сальдо РФ с января по февраль достигло $3,62 млрд.

При этом уточняется, что основная часть стоимости ввозимых из России в Китай товаров приходится на нефть, природный газ и уголь.

Товарооборот между Россией и Китаем в 2021 году вырос на 35,8%, а в 2022 году – на 29,3%.

Ранее стало известно, что Китай стал лидером по импорту новых легковых автомобилей в Россию.

Также Федеральная комиссия по связи США запретила импорт оборудования ряда компаний из Китая.