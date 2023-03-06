Депутат Делягин посоветовал не ждать от цифрового рубля революционных изменений в жизни

Введение цифрового рубля не повлечет революционных изменений в повседневной жизни россиян. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в разговоре с «Лентой.ру».

«Говорить о том, что мне как физическому лицу цифровой рубль откроет принципиально новые возможности, которых сейчас нет, очень преждевременно. Я хотел бы ошибаться, но в общем и целом я не стал бы ждать от цифрового рубля революционных изменений в повседневной жизни», — отметил Делягин.

В то же время парламентарий назвал введение цифрового рубля открытием новых перспектив, однако говорить о них пока преждевременно.

Депутат добавил, что в России продолжаются дискуссии по поводу цифрового рубля. В основном они связаны со страхом контроля со стороны государства за деньгами людей. «Но со стороны людей, у которых в кармане смартфоны и имеются банковские счета, эти страхи представляются не совсем адекватными», — сказал он.

Ранее 6 марта комитет Государственной думы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект, благодаря которому можно создать основу для внедрения цифрового рубля и осуществления с его помощью безналичных расчетов.