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В Российском союзе туриндустрии сообщили, что летний отдых может подорожать на 15%

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Global Look Press

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский заявил журналистам, что летний отдых в России в 2023 году подорожает на 15%, зарубежный отдых станет дороже на 15-20%. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что на внутреннем рынке цены растут уже сейчас, а на ценообразование зарубежного отдыха влияют определенные факторы.

«Помимо того, что в целом есть повышение цен со стороны поставщиков, еще надо не забывать об изменении курса. Мы снова вошли в фазу роста иностранной валюты по отношению к рублю, поэтому четко спрогнозировать этот параметр невозможно. Наверное, отдых за рубежом на те же 15-20% гарантированно подорожает», — пояснил президент РСТ.

Уманский подчеркнул, что цены в туризме являются динамическими, изменение которых зависит от сезонного фактора и динамики продаж.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян заявлял, что билеты на внутренние российские авиарейсы на майские праздники могут подорожать в пять раз. Мкртчян отметил, что не нужно рассчитывать на распродажи на последний момент перед вылетом.

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