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Совет по конкуренции Турции постановил оштрафовать Илона Маска за покупку Twitter

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Совет по конкуренции Турции постановил оштрафовать американского миллиардера Илона Маска в связи с покупкой компании Twitter без получения соответствующего разрешения от совета. Об этом говорится в постановлении ведомства.

В документе указано, что сделка в итоге была признана, поскольку в результате нее не произошло сильного снижения эффективной конкуренции, однако на Маска налагается штраф в размере 0,1% дохода компании Twitter в Турции в 2022 году.

Также в постановлении говорится, что соответствующее решение может быть оспорено в суде Анкары в течение 60 дней.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что по итогам декабря 2022 года выручка и скорректированная прибыль американской компании Twitter упала примерно на 40% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021-го. Одной из главных причин подобной динамики стал отказ ряда рекламодателей от сотрудничества с социальной сетью.

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