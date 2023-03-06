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Welt: каждый шестой житель ФРГ с трудом оплачивает бытовые расходы из-за инфляции

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Markus Schreiber/AP

Согласно данным исследования, проведенного по заказу немецкого банка Postbank, каждый шестой житель Германии с трудом оплачивает бытовые расходы из-за возросшей инфляции. Об этом сообщает Welt.

В исследовании приняли участие 2100 человек старше 18 лет. Оно показало, что число людей, сталкивающихся со сложностями при оплате бытовых расходов, выросло на 54% по сравнению с началом 2022 года. Уточняется, что 58,1% респондентов заявили, что стали тратить гораздо больше из-за возросшей инфляции, и только 3,6% почти не заметили роста цен.

Согласно материалу Welt, 34,8% опрошенных рассказали о том, что были вынуждены начать тратить свои сбережения. Подавляющее большинство респондентов при этом заявили, что из-за инфляции стали меньше покупать.

Отмечается, что 31,8% опрошенных верят в стабильность уровня жизни, а 51,6% респондентов ожидают, что в будущем он ухудшится.

Ранее французское информационно-аналитическое издание LesEchos опубликовало материал, посвященный росту цен на продукты питания в Евросоюзе. В нем констатируется ускорение инфляции в продовольственной сфере и делает вывод, что оно стало «политической проблемой во всей Европе».

По данным издания, за последний год цены на продукты питания в еврозоне выросли на 15%, а в Германии и ряде других европейских стран темпы инфляции в этом секторе превышают 20%.

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