«Известия»: рост цен на овощи в мире побил все возможные рекорды

Рост цен на овощи по всему миру стал бить все возможные рекорды. Несмотря на то, что причины роста цен могут быть разными, кризис цепочек поставок, который начался в эпоху коронавируса, может усилиться и в будущем ситуация только сильнее осложнится. Об этом пишет газета «Известия».

В России цены на овощи резко пошли вверх в середине зимы. Это произошло из-за сложностей с поставками оборудования для теплиц, которое в значительной степени импортное. Однако эта проблема постепенно ушла на второй план, так как фактор сезонности начинает ослабевать и цены на овощи стали снижаться. А вот в Европе ситуация оказалось куда сложнее, так как на фоне неурожая из-за летней жары в 2022 году или рекордных наводнений, геополитической обстановки, дефицита энергии и прочих проблем цены на овощи стали бить все возможные рекорды.

Например, в Великобритании начались проблемы со снабжением овощами из-за слияния разных факторов. В частности, британские фермеры все еще испытывают затруднения из-за Брексита, так как в стране все еще присутствует дефицит рабочей силы. Кроме того, рост цен на энергоносители и удобрения привел к закрытию ряда производств. В континентальной Европе энергокризис ударил по производству 70% овощей региона.

В публикации указали, что кризис овощей появился из-за ряда неблагоприятных погодных событий по всему миру. Все это наслоилось на нерешенную проблему с цепочками поставок и желанием стран спасать лишь себя. Однако, с сохранением текущей ситуации, резкий рост цен на овощи и их дефицит будут только нарастать.

4 марта доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса» РУДН Хаджимурад Белхароев заявил, что традиционно в весенний период овощи и фрукты дорожают на внутреннем рынке России. Однако в текущем году данная тенденция не будет касаться продукции прошлогоднего урожая, так как продавцам необходимо как можно скорее сбыть эти товары повседневного спроса.