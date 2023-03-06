СБУ изъяла 16 тысяч тонн нефтепродуктов «Укрнафты» и «Укртатнафты» на почти $21 млн

Служба безопасности Украины изъяла нефтепродукты крупнейшей нефте- и газодобывающей компании страны «Укрнафта» и нефтеперерабатывающей компании «Укртатнафта» на около $20,5 млн. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Служба безопасности и Бэб продолжают расследовать коррупционные схемы бывшего менеджмента ПАО «Укрнафта» и ПАО «Укртатнафта», — говорится в сообщении.

Как рассказали в СБУ, правоохранители изъяли более 16 тыс. тонн нефтепродуктов во время обысков на логистических базах и складах компаний. Таким образом, как отмечается, СБУ заблокировала возможный нелегальный сбыт нефтепродуктов, которые из этих компаний незаконно вывел предыдущий менеджмент. В данный момент решается вопрос об аресте изъятых горюче-смазочных материалов.

По данным СБУ, представители «Укртатнафты» в течение прошлого года отгружали топливо по адресам аффилированных компаний без отражения операций в налоговой отчетности. В дальнейшем подконтрольные АЗС реализовывали оптовые партии нефтепродуктов без уплаты акцизного налога. По данному факту, подчеркнули в службе, сообщено о подозрении главному бухгалтеру и бывшему директору «Укртатнафта», который сейчас находится под стражей.

В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечения виновных к ответственности, добавили в СБУ.

В феврале СБУ сообщила об аресте 170 вагонов с минеральными удобрениями компаний «Уралкалий» и «Беларуськалий».