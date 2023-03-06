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Малый и средний бизнес в РФ привлек 232 млрд рублей по программе ПСК по итогам 2022 года

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Малый и средний бизнес по итогам прошлого года смог привлечь по программе стимулирования кредитования (ПСК) 232,3 миллиарда рублей, что более чем в два раза больше значения годом ранее. Об этом сообщает Корпорация МСП, передает РИА Новости.

«Из общего объема средств, привлеченных предпринимателями в рамках ПСК, более 80% пришлось на малый и микробизнес. В 2022 году в два с лишним раза больше предпринимателей смогли привлечь финансирование по совместной с Банком России программе стимулирования кредитования», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По данным МСП, число предпринимателей, которые получили финансирование по программе, по итогам прошлого года выросло с 3 тыс. до 6,5 тыс.

В публикации отметили, что активнее всего средства привлекались из сферы торговли (63,4 млрд рублей или 27% от общего объема), обрабатывающих предприятий (57,5 млрд рублей или 25%) и организаций, который проводят операции с недвижимостью (40,3 млрд рублей или 17%).

В конце декабря первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов заявил, что вывод средств из России сейчас для бизнеса является самым рискованным способом инвестиций. Первый вице-премьер указал на санкции в отношении России со стороны западных стран, отмечая, что бизнесу в настоящее время необходимы «какие-то люфты» на фоне перенастройки логистических и производственных, а также технологических цепочек, что требует «определенного маневра и ресурсов».

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