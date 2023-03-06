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Bloomberg: Саудовская Аравия повысила стоимость нефти для Азии и Европы

Bloomberg: Саудовская Аравия повысила апрельские цены на поставки нефти в Азию и Европу

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Самый крупный экспортер нефти, Саудовская Аравия, объявила о росте апрельских цен на поставки нефти для рынков Азии и Европы. Об этом сообщает Bloomberg.

В материале говорится, что официальная отпускная стоимость нефти сорта Arab Light для Азии на апрель выросла до уровня на $2,5 выше цен бенчмарка Oman-Dubai, что на 50 центов превышает мартовские ценовые значения.

Согласно информации агентства, аравийская госкомпания Saudi Aramco увеличила цены на апрельские поставки своей нефти в Северо-Западную Европу на $1 за баррель. Цены, установленные относительно ICE Brent для покупателей в Средиземноморье возросли на $0,3.

В статье указывается, что ценовые корректировки произошли вследствие конфликта на Украине, оказавшего существенное влияние на мировой нефтяной рынок.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия подняла цены на мартовские поставки нефти для потребителей из Азии, Европы и США.

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