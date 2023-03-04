Посол России оценил возможность технологического сотрудничества с Китаем

Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что на фоне сложностей с доступом к передовым западным технологиям страны могли бы сотрудничать в научно-технологической сфере. Об этом он заявил в эфире Центрального телевидения Китая.

«Развитие Китая создает хорошие возможности для инвестиционного партнерства между нашими странами. Приветствуем рост китайских инвестиции в Россию», — сказал Моргулов.

Он также отметил, что российские бизнесмены присматриваются к возможностям инвестирования в экономику КНР. Дипломат добавил, что на сегодняшний день Китай вышел на передовые позиции в направлении больших данных, а также искусственного интеллекта. По его словам, у российских ученых также существует множество наработок в технологиях.

Ранее Моргулов заявил, что на данный момент имеются хорошие перспективы роста китайского экспорта в РФ, компании из КНР уже заполняют ниши российского рынка. По его словам, имеются также перспективы наращивания экспорта сельскохозяйственных товаров в КНР. Дипломат добавил, что на данный момент Россия обеспечивает около двух процентов от всего китайского импорта сельхозпродукции, что, по мнению Моргулова, является низким показателем.