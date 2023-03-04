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Росфинмониторинг предложил запретить денежные переводы более 100 тыс. рублей без открытия счета

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Depositphotos

Росфинмониторинг предложил закрепить максимальную планку в размере 100 тыс. руб. для переводов физических лиц без открытия счета. До этого организация призывала ввести планку в 60 тыс. руб. для осуществления подобных банковских операций при упрощенной идентификации клиента, сообщается в пресс-релизе ведомства.

О данном предложении говорится в подготовленном проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Кроме того, эти поправки также планируется вывести на общественное обсуждение в контексте изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе», уточнили в Росфинмониторинге.

«Проект федерального закона устанавливает максимальный порог проведения упрощенной идентификации при осуществлении перевода денежных средств физическим лицом без открытия банковского счета в размере 100 тыс. руб. либо аналогичной суммы в иностранной валюте», — заключили в ведомстве.

4 марта агентство РИА Новости со ссылкой на статистические данные Центробанка (ЦБ) сообщило, что к концу января текущего года объемы валютных депозитов россиян достигли минимального значения с 2008 года. К началу февраля этот показатель упал до $53,7 млрд в денежном выражении. Таким образом, снижение данного показателя на внутреннем финансовом рынке зафиксировали восьмой месяц подряд.

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