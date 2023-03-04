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WSJ: выручка и прибыль Twitter упали на 40% по итогам декабря 2022 года

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Patrick Pleul/Pool via Reuters

По итогам декабря 2022 года выручка и скорректированная прибыль американской компании Twitter упала примерно на 40% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021-го. Одной из главных причин подобной динамики стал отказ ряда рекламодателей от сотрудничества с социальной сетью, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Падение выручки и скорректированной прибыли за декабрь произошло после того, как многие рекламодатели отказались от платформы социальных сетей после поглощения компании со стороны предпринимателя Илона Маска. Спад составил примерно 40% в годовом исчислении как выручки, так и скорректированной прибыли за месяц», — говорится в материале.

Глава Tesla и SpaceX Маск приобрел Twitter в октябре 2022 года. После этого компания перешла в разряд частных фирм, из-за чего больше не публикует финансовую отчетность, заключается в статье.

28 октября американский бизнесмен Илон Маск окончательно приобрел социальную сеть Twitter и описал сделку несколькими словами — «птичка на свободе» (the bird is freed). Сумма сделки составила $44 млрд.

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