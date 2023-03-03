«Главком»: Украина потеряла $700 тыс. из-за закупки фляг для армии по завышенной цене

Минобороны Украины закупило партию фляг для солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) по завышенной цене, в результате бюджет мог потерять не менее $700 тыс. Об этом сообщает украинское издание «Главком», ссылаясь на материалы правоохранительных органов.

Отмечается, что компания из Киева «Пролог сервис» поставила Минобороны 100 тыс. фляг по цене $7,9 за штуку, когда их настоящая стоимость составляет $0,59 за штуку. По данным издания, заинтересованные лица из оборонного ведомства могли использовать иностранные организации для подготовки фиктивных документов, которые якобы обосновывают завышенную стоимость продукции.

В статье указывается, что Национальное антикоррупционное бюро Украины еще в июле прошлого года начало досудебное расследование по фактам возможного злоупотребления служебным положением сотрудниками Министерства обороны страны. Издание указывает, что специалисты обратили внимание на несколько договоров о закупке имущества для ВСУ, которые были заключены с «Пролог сервис» по упрощенной процедуре без регистрации в электронной системе закупок.

«Главкома» сообщает, контракт с киевской компанией заключал экс-заместитель главы департамента государственных закупок Минобороны Богдан Хмельницкий.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Министерство обороны Украины собирается действовать по двум направлениям для предотвращения и предупреждения коррупции в ведомстве.