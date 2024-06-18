Федор Смолов стал игроком «Краснодара»

Нападающий Федор Смолов перешел в «Краснодар» на правах свободного агента, передает сайт клуба.

Смолов стал футболистом «Краснодара» на правах свободного агента. Его контракт с московским «Динамо» истек после сезона-2023/24.

Форвард уже играл за «Краснодар» с 2015-го по 2018-й год.

Контракт Смолова с «Краснодаром» будет действовать до лета 2025 года.

В сезоне-2023/24 Смолов принял участие в 34 матчах в составе «Динамо» и записал на свой счет шесть голов и пять передач.

Параллельно нападающий начал активно развиваться в медиасфере. Он основал собственный YouTube-канал Smol Talk, на котором выпустил уже три интервью — с хоккеистом Ильей Ковальчуком, с баскетболистом Андреем Кириленко и с телеведущим Владимиром Маркони.

В сезоне-2023/24 «Динамо» завоевало бронзовые медали РПЛ. Примечательно, что для победы в турнире столичному клубу было достаточно сыграть вничью в последнем туре в игре против краснодарского коллектива.

Ранее Смолова похвалили за дебют на YouTube.