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Политолог объяснил, чем чреват тандем воинствующих женщин во главе ЕС

Политолог Рар: Фон дер Ляйен и Каллас во главе ЕС ухудшат отношения с Россией

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Francois Lenoir/Reuters

Тандем воинствующих женщин на ключевых должностях в Европейском союзе может еще больше ухудшить отношения ЕС и России. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал германский политолог Александр Рар. Он отметил, что партия Урсулы фон дер Ляйен по итогам выборов собрала большинство мест в Европарламенте, поэтому вероятность ее переизбрания на пост главы Еврокомиссии высока.

Кроме того, на место главы евродипломатии Жозепа Борреля пророчат премьера Эстонии Каю Каллас, которая является самым большим критиком России в ЕС, напомнил эксперт.

«Председатель Европейской комиссии — самая важная должность, которую можно занять после европейских выборов. Председателю подчиняются около 32 тысяч еврократов, которые, среди прочего, вносят предложения по новым законам ЕС и следят за соблюдением договоров. Кроме того, глава ЕК присутствует почти на всех крупных международных саммитах, таких как G7 или G20», — пояснил Рар.

18 июня глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что главы государств и правительств Евросоюза (ЕС) не достигли соглашения о переназначении Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии (ЕК).

До этого газета Financial Times (FT) со ссылкой на ряд дипломатов и официальных лиц писала, что лидеры стран ЕС поддержат кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии.

Ранее глава Еврокомиссии рассказала, что понадобится для достижения мира на Украине.

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