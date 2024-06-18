Украинские журналисты пожаловались NYT на давление властей на СМИ

Украинские журналисты пожаловались на растущие ограничения и давление на СМИ со стороны властей Украины и назвали подобные меры выходящими за рамки потребностей страны в военное время. Об этом сообщает The New York Times.

В публикации отмечается, что растущие ограничения и давление на средства массовой информации на Украине выходят далеко за рамки потребностей страны в военное время.

Директор института массовой информации - некоммерческой организации, контролирующей соблюдение свобод в прессе — Оксана Романюк утверждает, что ситуация вызывает беспокойство, а ограничения вводятся на фоне того, как Украина «борется за демократию».

До этого издание Daily Beast со ссылкой на главных редакторов украинских СМИ писало, что на Украине начались преследования журналистов со стороны властей за критику в адрес президента страны Владимира Зеленского.

Давление на журналистов началось после того, как они усомнились в решении Зеленского уволить экс-главнокома ВСУ Валерия Залужного, подчеркнула главный редактор «Украинской правды» Севиль Мусаева.

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