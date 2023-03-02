Набиуллина заявила об ухудшении финансового положения ипотечных заемщиков в России

За последнее время на российском рынке ипотечного кредитования снизились темпы досрочных погашений предоставленных жилищных займов. Кроме того, ухудшились и стандарты выдачи ипотеки, эти факторы в совокупности могут свидетельствовать о кризисе финансового положения граждан, приводит слова главы Центробанка (ЦБ) Эльвиры Набиуллиной ТАСС.

«Мы видим ухудшение стандартов выдач ипотечных кредитов. Так, доля кредитов с низким первоначальным взносом выросла до 53% в IV квартале 2022 года с 48% кварталом ранее. Снизились темпы досрочных погашений. Эти факты могут говорить о том, что финансовое положение заемщиков ухудшается», — заявила Набиуллина в ходе выступления на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России.

Она также добавила, что руководство ЦБ будет принимать все необходимые меры для стабилизации ситуации на ипотечном рынке России. Валютному регулятору важно не допустить роста доли «рискованных» жилищных займов.

16 февраля глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила о необходимости стимулирования роста ипотечного кредитования и увеличения темпов строительства нового жилья в небольших городах и населенных пунктах России. Для этого нужно разработать соответствующие программы.