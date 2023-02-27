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Пивоваренный концерн Heineken захотел полностью уйти из России до конца июня 2023 года

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Depositphotos

Руководство нидерландского пивоваренного концерна Heineken планирует завершить сделку по продаже активов в России до конца первой половины текущего года. При поиске потенциальных покупателей приоритетом станет сохранение рабочих мест для сотрудников, говорится в пресс-релизе компании.

В то же время в Heineken опасаются, что в случае неплатежеспособности компании или прекращения деятельности на российском рынке местное правительство может принять меры, направленные против сотрудников дочерних предприятий концерна в РФ. При таком раскладе речь может идти о возможной национализации активов компании российским властями, уточняется в документе.

«На данный момент закрыть транзакцию в России непросто, поскольку правила продолжают меняться. Мы не тянем время и действительно хотели бы, чтобы все шло быстрее. С учетом сказанного, при прочих равных условиях, мы стремимся достичь соглашения в первой половине этого года», — заключили в Heineken.

22 февраля нидерландский пивоваренный концерн Heineken объяснил продолжение своей работы на территории России поиском покупателя на свои российские активы. В настоящее время руководство компании «прилагает все усилия для поиска надлежащего покупателя в крайне трудных условиях». При этом объем потерь концерна может достигнуть €300 млн.

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