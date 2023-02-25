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Япония решила выделить Молдавии $100 млн в виде кредита на социальные нужды

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Jae C. Hong/AP

Япония собирается выделить Молдавии кредит в размере $100 млн, чтобы развить сферы образования, медицины, гендерного равенства и поддержку социальных проектов. Об этом в Telegram-канале написал министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску.

«Япония через Японское агентство международного сотрудничества выделяет Молдавии кредит в размере $100 млн», — отметил Попеску.

По его словам, Япония собралась выделить Молдавии деньги после саммита лидеров стран «Большой семерки». При этом ранее японская сторона уже обещала выделить Молдавии $27 млн после просьбы президента Майи Санду.

31 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила об увеличении макрофинансовой помощи Молдавии до €295 млн. По ее словам, рост цен на газ и электроэнергию является серьезным вызовом для всех. В ЕС проводится много работы над смягчением этих последствий, поэтому в регионе есть твердое убеждение, чтобы увеличить макрофинансовую помощь для Республики Молдова.

До этого Санду заявила, что в 2022 году руководству страны удалось исполнить меньше половины рекомендаций Брюсселя, полученных Кишиневом после предоставления ему статуса кандидата в Евросоюз. По ее словам, из 35 пунктов, озвученных Еврокомиссией, власти республики сделали лишь 16.

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