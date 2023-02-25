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В G20 заявили о необходимости устранить долговую уязвимость развивающихся стран

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Alex Grimm/Reuters

Главы Минфинов и центробанков G20 заявили о необходимости в скорейшем урегулировании вопроса с долговыми обязательствами развивающихся стран. Об этом сообщается в заявлении, принятом по итогам встречи в индийском Бангалоре, передает ТАСС.

«Мы признаем настоятельную необходимость устранения долговой уязвимости в странах с низким и средним уровнями дохода», — отметили в документе.

В сообщении также добавили, что необходимо усилить координацию со стороны официальных и частных кредиторов, чтобы не допустить ухудшения ситуации с долгами развивающихся стран. Например, ситуация с задолженностью Сада была урегулирована должным образом. Теперь же на очереди Замбия и Эфиопия.

Главы Минфинов и ЦБ стран G20 указали, что также важно урегулировать проблему с долгами Шри-Ланки.

24 февраля в докладе Всемирной торговой организации (ВТО) сообщалось, что мировая торговля продолжила быть устойчивой, даже несмотря на влияние спецоперации на Украине. По данным ВТО, рост торговли в мире по итогам прошлого года оказался выше прогнозов организации, которые были на уровне 3%. Кроме того, торговля развивалась лучше всех пессимистических сценариев.

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