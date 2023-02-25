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ЕС запретил предоставлять гражданам России оборудование для хранения газа

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Совет ЕС в рамках 10-го пакета санкций ввел запрет на предоставление мощностей для хранения газа гражданам России, следует из пресс-релиза на сайте Европейской комиссии.

Отмечается, что исключение было сделано для части объектов СПГ. Целью данной меры назвали «обеспечение поставок газа в ЕС» и лишение России возможности манипулировать рынком посредством поставок газа.

Ранее сообщалось, что в ЕС запретили транзит европейских товаров и технологий двойного назначения через территорию России.

10-й пакет санкций в отношении Российской Федерации включил 121 физическое и юридическое лицо, также были введены значительные ограничения на импорт и экспорт товаров, запрещено вещание российских СМИ RT и Sputnik.

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