ЕС запретил предоставлять гражданам России оборудование для хранения газа

Совет ЕС в рамках 10-го пакета санкций ввел запрет на предоставление мощностей для хранения газа гражданам России, следует из пресс-релиза на сайте Европейской комиссии.

Отмечается, что исключение было сделано для части объектов СПГ. Целью данной меры назвали «обеспечение поставок газа в ЕС» и лишение России возможности манипулировать рынком посредством поставок газа.

Ранее сообщалось, что в ЕС запретили транзит европейских товаров и технологий двойного назначения через территорию России.

10-й пакет санкций в отношении Российской Федерации включил 121 физическое и юридическое лицо, также были введены значительные ограничения на импорт и экспорт товаров, запрещено вещание российских СМИ RT и Sputnik.