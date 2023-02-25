Аналитик Александров счел рост инфляции главным риском для российской экономики в 2023 году

Возможный рост инфляции на российском внутреннем рынке станет для страны главным риском в текущем году. В условиях резкого увеличения государственных расходов увеличение потребительских цен вкупе с наращиванием госзаимствований станут единственными способами финансирования федерального бюджета на фоне усиления международных санкций, приводит слова управляющего директора компании «Иволга Капитал» Дмитрия Александрова газета «Известия».

Согласно данным единого портала бюджетной системы, по состоянию на 20 февраля расходы федбюджета были исполнены в размере 5,1 трлн рублей, что почти в 4 раза превысило размеры госдоходов (1,3 трлн). Разница составила около 3,8 трлн рублей, что стало историческим максимумом, уточняется в заметке.

«Уже накопленный дефицит вызывает опасения <....> Без положительной мировой конъюнктуры единственным способом финансирования бюджета станет рост госзаимствований и инфляция, которая этот самый долг будет снижать. На мой взгляд, риск роста инфляции — основной риск на 2023 год», — предостерег Александров.

По его словам, поддержку федбюджету могли бы оказать относительно высокие цены на нефть в коридоре $85-90 за баррель североморской марки Brent, что привело бы к удорожанию российского сорта Urals до $65. Однако в настоящее время биржевые сырьевые котировки пока не дотягивают до этого «комфортного» уровня.

20 февраля Telegram-канал MMI сообщил, что, по данным на середину февраля 2023 года, расходы бюджета России с начала года достигли 4,92 трлн рублей, а доходы — 951 млрд рублей. Таким образом в государственном бюджете РФ образовался дефицит в размере почти 4 трлн руб.