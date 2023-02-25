Politico: две крупнейшие криптобиржи не заблокировали подпавшие под санкции банки России

Две крупнейшие в мире криптовалютные биржи Huobi и KuCoin не стали блокировать свои платформы для использования российскими банками, подпавшими под западные санкции. Об этом сообщает американская газета Politico со ссылкой на отчет аналитической компании Inca Digital.

В материале говорится, что базирующиеся на Сейшельских островах криптобиржи Huobi и KuCoin позволяют трейдерам делать операции с дебетовыми картами подпавших под санкции банков из РФ.

«Ни одна из этих криптобирж не принимает средства от банков, включенных в черный список, но некоторые разрешают пользователям использовать счета в находящихся под санкциями учреждениях», — указывается в статье.

В свою очередь сингапурская биржа ByBit позволяет пользователям площадки конвертировать российские рубли в криптовалюту. Таким образом, россияне могут покупать криптовалюту на бирже после внесения фиатной валюты через онлайн-кошелек или банковскую карту, в том числе любую карту, выпущенную в РФ.

Ранее криптобиржа Binance приостановила все банковские переводы в долларах.