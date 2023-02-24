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Великобритания ввела санкции против исполнительного директора Nord Stream AG

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Global Look Press

Великобритания ввела санкции против Маттиаса Варнинга, исполнительного директора Nord Stream AG — оператора газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Великобритании.

Ранее сообщалось, что Великобритания расширила санкции против России. Они затронули 92 физических и юридических лиц.

Также сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута заявила о новых санкциях в отношении российских политических деятелей, военных и предпринимателей.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что его правительство решило ввести новые санкции против 90 граждан России и 40 российских организаций.

Все новости на тему:
Санкции против России
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