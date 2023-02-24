Великобритания ввела санкции против 92 физических и юридических лиц России

Великобритания расширила санкции против России. Они затронули 92 физических и юридических лиц. Об этом говорится на сайте правительства Британии.

Санкции коснулись российских граждан, которые, по мнению Лондона, связаны с компаниями «Росатом» и «Газпром». Кроме того, в санкционный список попали 34 лица, якобы связанные с Ростехом и «Алмаз-Антеем», представители руководства «Аэрофлота», министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, Глава Тульской области Алексей Дюмин, заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

В новом санкционном пакете говорится о запрете на экспорт всех предметов, которые Российская Федерация применяла на поле боя до настоящего времени, а также авиационных деталях, радиоаппаратуре и электронных компонентах, которые может использовать российский военно-промышленный комплекс, в том числе при производстве беспилотных летательных аппаратов.

Сообщается, что в рамках нового пакета санкций под ограничения также попадают четыре банка, включая МТС. По мнению британских властей, это должно еще больше «изолировать Россию».

Ранее глава Министерства иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута заявила о новых санкциях в отношении российских политических деятелей, военных и предпринимателей.